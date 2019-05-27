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Школьник из Минской области шантажировал девушку интимными фото

27.05.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

В Минской области ученик 11-го класса в соцсети "ВКонтакте" шантажировал девушку распространением ее интимных фотографий. В милицию обратились родители несовершеннолетней с просьбой привлечь злоумышленника к ответственности.

"Оперативники выяснили, что парень купил в интернете аккаунт, зарегистрировался под чужим именем. Зашел в группу непристойного содержания и стал шантажировать девушку. За неразглашение сведений он требовал Br70. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 208 УК (вымогательство)". В главном управлении уголовного розыска МВД Беларуси отметили, что количество вымогательств с использованием интимных изображений растет.

С начала года зарегистрировано 58 таких случаев, из которых 42 произошли в интернете. В этом году жертвами подобных преступных действий чаще всего становились мужчины (62%), как правило, в возрасте от 17 до 30 лет. Среди жертв женского пола преимущественно девушки от 16 до 23 лет. Вне зависимости, чем шантажируют: перепиской, фотографиями или видео, такие действия всегда являются уголовно наказуемыми. Преступление считается совершенным с момента предъявления требований и высказывания угроз распространить сведения, которые человек желает сохранить в тайне.
https://www.belta.by/incident/view/shkolnik-iz-minskoj-oblasti-shantazhiroval-devushku-intimnymi-foto-348617-2019/

 
 
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Школьник из Минской области шантажировал девушку интимными фото, возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
 
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