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В Витебской области мать заявила о пропаже сына в парке. Позже тело ребенка нашли в гараже у дома
Источник материала: Tut.by
Информация о том, что в Лепеле Витебской области произошло страшное преступление,
24-летняя девушка обратилась в милицию около 8.30 27 мая. Она сообщила, что ее двухлетний сын, с которым она гуляла в парке, пропал. Она описала приметы мужчины, с которым якобы видели ребенка.
Милиционеры обследовали парк и прилегающую к нему территорию, опросили возможных очевидцев. Работники МЧС искали ребенка вдоль береговой линии озера и реки. Дно реки обследовали водолазы.
Силовики изучили записи камер видеонаблюдения, установили утренний маршрут девушки, а также то, что она была одна, без ребенка.
«Для выяснения всех обстоятельств исчезновения была направлена следственно-оперативная группа. В ходе комплекса мероприятий в хозяйственной придомовой постройке обнаружено тело несовершеннолетнего», — сообщили в милиции.
Причина смерти ребенка пока не ясна. Продолжаются следственные и иные процессуальные действия.
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Во время оперативно-разыскных мероприятий милиционерам стало понятно, что женщина пытается направить правоохранителей по ложному следу.
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