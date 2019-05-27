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В Витебской области мать заявила о пропаже сына в парке. Позже тело ребенка нашли в гараже у дома

27.05.2019 20:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Информация о том, что в Лепеле Витебской области произошло страшное преступление, появилась в телеграм-канале NEXTA. По данным канала, утром 27 мая в милицию обратилась мать двухлетнего мальчика с заявлением о том, что ее ребенок пропал во время прогулки в городском парке. Позже эту информацию подтвердили в УВД Витебского облисполкома.


Фото: NEXTA

24-летняя девушка обратилась в милицию около 8.30 27 мая. Она сообщила, что ее двухлетний сын, с которым она гуляла в парке, пропал. Она описала приметы мужчины, с которым якобы видели ребенка.

Милиционеры обследовали парк и прилегающую к нему территорию, опросили возможных очевидцев. Работники МЧС искали ребенка вдоль береговой линии озера и реки.​ Дно реки обследовали водолазы.

Силовики изучили записи камер видеонаблюдения, установили утренний маршрут девушки, а также то, что она была одна, без ребенка.

«Для выяснения всех обстоятельств исчезновения была направлена следственно-оперативная группа. В ходе комплекса мероприятий в хозяйственной придомовой постройке ​ обнаружено ​ тело несовершеннолетнего», — сообщили в милиции.

Причина смерти ребенка пока не ясна. Продолжаются следственные и иные процессуальные действия.

 
 
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Во время оперативно-разыскных мероприятий милиционерам стало понятно, что женщина пытается направить правоохранителей по ложному следу.
 
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