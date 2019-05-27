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Следователи устанавливают обстоятельства покушения на убийство егеря

28.05.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

По данным следствия, вечером 26 мая 2019 года инспектор Борисовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и егерь Крупского подразделения Белорусского общества охотников и рыболовов во время нахождения в лесном массиве вблизи деревни Великие Жаберичи Крупского района встретили мужчину с охотничьим ружьем в руках. На просьбу предъявить документы на оружие мужчина произвел один выстрел из охотничьего ружья в голову егеря и скрылся в неизвестном направлении.

О произошедшем незамедлительно было сообщено в экстренные службы. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Следователями совместно с сотрудниками милиции и экспертами проведен осмотр места происшествия. Работу следственно-оперативной группы координировал заместитель начальника областного управления Следственного комитета. В ходе неотложных следственных действий изъяты стреляная гильза, патрон и иные вещественные доказательства.

По уголовному делу назначены комплексная медико-криминалистическая, биологическая, генетическая, баллистическая и иные экспертизы.

С целью установления фактических обстоятельств отрабатываются лица на причастность к совершенному преступлению, продолжаются следственные и процессуальные действия.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
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Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности...
 
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