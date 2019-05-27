ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лепеле на территории частного дома произошел взрыв: пострадали 2 человека

28.05.2019 10:42 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Днем 27 мая спасателям сообщили о взрыве на улице 1-й Сенной в Лепеле. Оказалось, произошло обрушение стен и кровли блочной пристройки к жилому дому, сообщает МЧС.


Хозяин дома и его жена — оба пенсионеры — с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу.

В результате взрыва в пристроенном помещении разрушены три стены, потолочное перекрытие, на кухне повреждены потолочное перекрытие и имущество.


В ходе предварительной проверки выяснилось, что пристройка использовалась как санузел и котельная.

Жилой дом для дальнейшего проживания пригоден.

Причина происшествия устанавливается.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Произошло обрушение стен и кровли блочной пристройки к жилому дому.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Следователи устанавливают обстоятельства покушения на убийство егеря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • одежда из натуральных тканей вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика