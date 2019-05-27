В Лепеле на территории частного дома произошел взрыв: пострадали 2 человека

Источник материала: Tut.by

Днем 27 мая спасателям сообщили о взрыве на улице 1-й Сенной в Лепеле. Оказалось, произошло обрушение стен и кровли блочной пристройки к жилому дому, сообщает МЧС.





Хозяин дома и его жена — оба пенсионеры — с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу.

В результате взрыва в пристроенном помещении разрушены три стены, потолочное перекрытие, на кухне повреждены потолочное перекрытие и имущество.





В ходе предварительной проверки выяснилось, что пристройка использовалась как санузел и котельная.

Жилой дом для дальнейшего проживания пригоден.

Причина происшествия устанавливается.



