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Жена убила мужа, а милиционерам сказала, что он сам воткнул себе нож в сердце

28.05.2019 13:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками отдела уголовного розыска Брестского РОВД совместно с сотрудниками управления уголовного розыска УВД Брестского облисполкома раскрыто убийство.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66574.php

Жена убила мужа, а милиционерам сказала, что он сам воткнул себе нож в сердце

В РОВД поступило сообщение о ножевом ранении мужчины в Брестском районе. По прибытии на место происшествия правоохранители увидели стоящую на крыльце дома женщину и труп мужчины с колото-резаной раной. Погибший – житель района, К., 1967 г.р.

Прибывшим милиционерам супруга рассказала, что К. воткнул себе нож сам, однако в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что убийство совершила она.

Выяснилось, что семейная пара в тот день находилась на дне рождении матери погибшего, где употребляла спиртное. После праздника К. ушел домой, вскоре следом за ним направилась и супруга. Позже между ними произошел словесный конфликт на фоне ревности, в ходе которого жена, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, схватила кухонный нож и нанесла один удар К. в область сердца.

Осознав содеянное, женщина пыталась помочь раненому супругу, однако потом поняла, что сама не справится, и набрала 103, но мужчина скончался до приезда скорой. Подозреваемая задержана, ОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК РБ.

Пара прожила совместно 25 лет, однако счастливый брак разрушило злоупотребление алкоголем, которое и привело к трагическому исходу.

 
 
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