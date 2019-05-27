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В Минске сообщили о минировании здания Нацбанка

28.05.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Минске сообщили о минировании здания Нацбанка

Сейчас следователи работают на месте происшествия.

Сегодня, 28 мая, поступило сообщение о минировании здания Национального банка. В настоящий момент на месте происшествия работают саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы, сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Служба информации «ГП»
Фото: телеграм-канал Следственного комитета
https://grodnonews.by/
 
 
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Сейчас следователи работают на месте происшествия. Сегодня, 28 мая, поступило сообщение о минировании здания Национального банка. В настоящий момент на месте...
 
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