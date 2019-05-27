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В Минске сообщили о минировании здания Нацбанка
28.05.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сейчас следователи работают на месте происшествия.
Сегодня, 28 мая, поступило сообщение о минировании здания Национального банка. В настоящий момент на месте происшествия работают саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы, сообщает телеграм-канал Следственного комитета.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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Сейчас следователи работают на месте происшествия. Сегодня, 28 мая, поступило сообщение о минировании здания Национального банка. В настоящий момент на месте...
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