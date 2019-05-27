В Минской области завершено расследование в отношении группы лиц, обвиняемых по ряду преступлений

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Обвиняемыми по уголовному делу признаны 41-летний уроженец Азербайджанской Республики, его 42-летний соотечественник и 35-летний уроженец Брестской области.

Фигуранты были задержаны сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД в рамках оперативных мероприятий в ноябре 2018 года.

В арендуемом мужчинами домике в Минском районе и автомобиле, на котором они приехали из Российской Федерации, правоохранителями были обнаружены и изъяты пистолет Макарова, пистолет ТТ, 14 боевых патронов, 5,8 грамма опасного наркотического средства – гашиш.

Следствием установлено, что имеющий влиятельное положение в преступной иерархии младший выходец из Азербайджанской Республики неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. Он использовал поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя вымышленного лица для пересечения Государственной границы Республики Беларусь, а также посещения различных игорных заведений Минска.

По результатам расследования троим мужчинам предъявлены обвинения в зависимости от совершенных противоправных действий:

- ч. 2 ст. 380 Уголовного кодекса (использование заведомо подложного документа, повторно);

- ч. 2 ст. 333-1 Уголовного кодекса (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору);

- ч. 3 ст. 295 Уголовного кодекса (незаконные приобретение, хранение, ношение и перевозку, огнестрельного оружия и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору);

- ч. 1 ст. 328-1 Уголовного кодекса (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств);

- ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса (незаконные без цели сбыта приобретение, хранение и перевозку наркотических средств).

С начала предварительного расследования к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног