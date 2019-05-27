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В Бресте пенсионерка во время уборки в квартире нашла ружье первой половины XX века

28.05.2019 17:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В органы внутренних дел обратилась брестчанка, которая добровольно выдала сотрудникам милиции ружье, обнаруженное ею в кладовке во время уборки квартиры. Как пояснила женщина, оружие могло принадлежать ее мужу, умершему в прошлом году. Для исследования оно было направлено в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66591.php

В Бресте пенсионерка во время уборки в квартире нашла ружье первой половины XX века

В ходе проведения баллистической экспертизы специалист пришел к выводу, что обнаруженное женщиной оружие является двуствольным охотничьим ружьем 16 калибра, изготовленным в первой половине XX века в австрийском городе Ферлах. Установить марку и модель ружья не удалось ввиду отсутствия информации о нем в справочных источниках.

Проводится проверка.

Как отмечают эксперты, в настоящее время город Ферлах называют оружейной столицей Австрии. Там изготавливают как элитные ружья по индивидуальному заказу, так и модели массового производства.

Татьяна Коток, официальный представитель управления
Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

 
 
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  В органы внутренних дел обратилась брестчанка, которая добровольно выдала сотрудникам милиции ружье, обнаруженное ею в кладовке во время уборки квартиры. Как...
 
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