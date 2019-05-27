В Бресте пенсионерка во время уборки в квартире нашла ружье первой половины XX века

Источник материала: Виртуальный Брест

В органы внутренних дел обратилась брестчанка, которая добровольно выдала сотрудникам милиции ружье, обнаруженное ею в кладовке во время уборки квартиры. Как пояснила женщина, оружие могло принадлежать ее мужу, умершему в прошлом году. Для исследования оно было направлено в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.



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В ходе проведения баллистической экспертизы специалист пришел к выводу, что обнаруженное женщиной оружие является двуствольным охотничьим ружьем 16 калибра, изготовленным в первой половине XX века в австрийском городе Ферлах. Установить марку и модель ружья не удалось ввиду отсутствия информации о нем в справочных источниках.

Проводится проверка.

Как отмечают эксперты, в настоящее время город Ферлах называют оружейной столицей Австрии. Там изготавливают как элитные ружья по индивидуальному заказу, так и модели массового производства.

Татьяна Коток, официальный представитель управления

Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области