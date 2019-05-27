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В Бресте пенсионерка во время уборки в квартире нашла ружье первой половины XX века
28.05.2019 17:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В органы внутренних дел обратилась брестчанка, которая добровольно выдала сотрудникам милиции ружье, обнаруженное ею в кладовке во время уборки квартиры. Как пояснила женщина, оружие могло принадлежать ее мужу, умершему в прошлом году. Для исследования оно было направлено в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.
В ходе проведения баллистической экспертизы специалист пришел к выводу, что обнаруженное женщиной оружие является двуствольным охотничьим ружьем 16 калибра, изготовленным в первой половине XX века в австрийском городе Ферлах. Установить марку и модель ружья не удалось ввиду отсутствия информации о нем в справочных источниках.
Проводится проверка.
Как отмечают эксперты, в настоящее время город Ферлах называют оружейной столицей Австрии. Там изготавливают как элитные ружья по индивидуальному заказу, так и модели массового производства.
Татьяна Коток, официальный представитель управления
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В органы внутренних дел обратилась брестчанка, которая добровольно выдала сотрудникам милиции ружье, обнаруженное ею в кладовке во время уборки квартиры. Как...
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