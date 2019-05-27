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Раскрыта кража мужских драгоценностей, которые пропали из кроссовок
28.05.2019 17:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С заявлением в милицию обратился пинчанин, 1991 г.р., и сообщил, что неизвестный из его бани в деревне, находящейся в Пинском районе, похитил золотую цепочку с крестиком и браслет-бижутерию, тем самым причинив ущерб на сумму 3000 белорусских рублей. Мужчина рассказал, что в бане он отдыхал с друзьями, а перед тем, как зайти в парную, снял украшения и оставил их в своих кроссовках. Вскоре потерпевший обнаружил пропажу, неприятной новостью поделился с друзьями. В ответ приятели лишь развели руками.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Пинского РОВД установлено, что кражу совершил один из отдыхающих в бане – неработающий, ранее неоднократно судимый житель города, 1999 г.р.
Выяснилось, что во время веселья злоумышленник употреблял спиртное и периодически оставался один.
Увидев оставленные ценные вещи, решил забрать их себе.
Украшения возвращены владельцу, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК РБ.
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С заявлением в милицию обратился пинчанин, 1991 г.р., и сообщил, что неизвестный из его бани в деревне, находящейся в Пинском районе, похитил золотую цепочку с...
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