﻿ Кража велосипедов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кража велосипедов

28.05.2019 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Велосипед - достаточно дорогостоящее имущество. Однако и взрослые, и дети относятся к своему двухколесному другу с определенной степенью халатности: оставляют велосипед без присмотра либо пристегивают его замком, который довольно просто вскрывает преступник. Такая небрежность на руку злоумышленникам. Кража велосипедов является распространенным видом краж, и цель ее - перепродажа либо воровство из хулиганских побуждений.

Для того чтобы не стать жертвой подобного рода преступления либо самому не стать на преступную дорожку, учащиеся и законные представители Государственного учреждения образования «Лошницкая гимназия Борисовского района» в ходе проведения профилактической акции «Профилактика глазами детей» приняли участие в различных мероприятиях, в ходе которых изучили юридическую ответственность за данный вид преступления, ознакомились с последствиями преступных деяний, изучили план последовательных шагов, который необходимо выполнить, если произошла кража велосипеда, узнали, как избежать кражи велосипеда. Среди учащихся были распространены памятки «Если очень хочется покататься на велосипеде, а собственного велосипеда у вас нет, знайте!», в ходе квест-игры «Законы. Права. Обязанности» в интерактивной форме учащиеся 5 – 7 классов изучали состав преступления кражи, решали правовые задачи «Фотопреступление или фотоправонарушение?» о виновности и невиновности гражданина, совершившего кражу, выносили судейский вердикт. Ребятам начальной школы были предложены просмотры видеосюжетов, герои которых совершали кражи транспортных средств. Для законных представителей учащихся педагогом социальным Бейкун Светланой Валерьевной был организован и проведен правовой всеобуч «Правовой лабиринт обязанностей и ответственности родителей». Ведь именно родители - первые и значимые люди для ребенка, которые обязаны научить, что брать чужое категорически нельзя!

Педагог социальный Государственного учреждения образования «Лошницкая гимназия Борисовского района» Бейкун Светлана Валерьевна.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«У меня украли велосипед!», «Возбуждено уголовное дело о краже велосипеда…», «Несовершеннолетнего поставили на учет за кражу велосипеда», «Милиция обвиняет...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Разыскивается без вести пропавшая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика