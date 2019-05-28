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Велосипед - достаточно дорогостоящее имущество. Однако и взрослые, и дети относятся к своему двухколесному другу с определенной степенью халатности: оставляют велосипед без присмотра либо пристегивают его замком, который довольно просто вскрывает преступник. Такая небрежность на руку злоумышленникам. Кража велосипедов является распространенным видом краж, и цель ее - перепродажа либо воровство из хулиганских побуждений.

Для того чтобы не стать жертвой подобного рода преступления либо самому не стать на преступную дорожку, учащиеся и законные представители Государственного учреждения образования «Лошницкая гимназия Борисовского района» в ходе проведения профилактической акции «Профилактика глазами детей» приняли участие в различных мероприятиях, в ходе которых изучили юридическую ответственность за данный вид преступления, ознакомились с последствиями преступных деяний, изучили план последовательных шагов, который необходимо выполнить, если произошла кража велосипеда, узнали, как избежать кражи велосипеда. Среди учащихся были распространены памятки «Если очень хочется покататься на велосипеде, а собственного велосипеда у вас нет, знайте!», в ходе квест-игры «Законы. Права. Обязанности» в интерактивной форме учащиеся 5 – 7 классов изучали состав преступления кражи, решали правовые задачи «Фотопреступление или фотоправонарушение?» о виновности и невиновности гражданина, совершившего кражу, выносили судейский вердикт. Ребятам начальной школы были предложены просмотры видеосюжетов, герои которых совершали кражи транспортных средств. Для законных представителей учащихся педагогом социальным Бейкун Светланой Валерьевной был организован и проведен правовой всеобуч «Правовой лабиринт обязанностей и ответственности родителей». Ведь именно родители - первые и значимые люди для ребенка, которые обязаны научить, что брать чужое категорически нельзя!

Педагог социальный Государственного учреждения образования «Лошницкая гимназия Борисовского района» Бейкун Светлана Валерьевна.