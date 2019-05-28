Ищем мужчину в майке и синих штанах, подозревается в хищении товара в магазине «Мила»

Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность мужчины, одет в темную майку с коротким рукавом и синие штаны.



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Который подозревается в том, что 08.05.2018 в 18.24 часов совершил хищение товара в магазине «Мила» расположенного по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, 13.



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На видео «камера_2» время 18:21:50-18:23:23, отрезок 2:50-4:23

«камера_3» время 18:23:23-18:23:50, отрезок 4:23-4:50