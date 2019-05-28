|
На ферме в Гомельской области погибла четвероклассница
Источник материала: Tut.by
28 мая на ферме в Октябрьском районе Гомельской области четвероклассница оказалась под завалами. Ребенок погиб, сообщает
Происшествие случилось днем 28 мая на ферме ОАО «Поречье-Оресса». По предварительной информации, ребенок пошел на ферму со своим отцом. Погрузчик зацепил ворота, обвалилась стена — девочка оказалась под завалами.
По словам заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних Октябрьского райисполкома Ларисы Тепловой, семья характеризуется положительно, мама девочки находится в декретном отпуске по уходу за другим ребенком.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 мая на ферме в Октябрьском районе Гомельской области четвероклассница оказалась под завалами. Ребенок погиб.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)