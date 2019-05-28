На ферме в Гомельской области погибла четвероклассница

Источник материала: Tut.by

28 мая на ферме в Октябрьском районе Гомельской области четвероклассница оказалась под завалами. Ребенок погиб, сообщает «Гомельская правда» .

Происшествие случилось днем 28 мая на ферме ОАО «Поречье-Оресса». По предварительной информации, ребенок пошел на ферму со своим отцом. Погрузчик зацепил ворота, обвалилась стена — девочка оказалась под завалами.

По словам заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних Октябрьского райисполкома Ларисы Тепловой, семья характеризуется положительно, мама девочки находится в декретном отпуске по уходу за другим ребенком.