В Борисове пассажир такси пытался похитить мобильный телефон у водителя

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Правоохранители установили, что возле кафе по ул. Нормандия-Неман в городе Борисове водитель принял заказ. Клиентом оказался молодой мужчина в изрядном подпитии. Пассажир попросил отвезти его домой, однако приехав на указанную улицу, выходить из такси не захотел, сославшись на неверный адрес. Следующим пунктом назначения стала деревня Неманица Борисовского района. Но оказавшись и там, пассажир потребовал везти его обратно в город, куда именно, объяснить не мог.

Понимая, что клиент сам не определился, куда конкретно ему нужно, водитель такси принял решение высадить мужчину на первом остановочном пункте общественного транспорта по ул. Гагарина. Притормозив, он настоятельно потребовал у пассажира покинуть транспортное средство. Что последний и сделал, прихватив с собой мобильный телефон. Однако далеко уйти с похищенным ему не удалось. Водитель вовремя среагировал и успел задержать злоумышленника.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.