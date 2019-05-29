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За неделю в Беларуси утонули 15 человек

29.05.2019 23:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси купальный сезон начался с большого количества жертв: за прошлую неделю погибли 15 человек.


Фото: ТРК «Могилев»

За прошлую неделю, с 20 по 26 мая, в водоемах утонули 15 человек, в том числе трое детей. Об этом в эфире СТВ сообщил начальник отдела республиканской водолазно-спасательной службы ОСВОД Сергей Патрикеев.

Напомним, в Климовичском районе 26 мая утонули трое детей. В водохранилище у деревни Соболевка погибли двое братьев, на меловом карьере — девочка.

В ОСВОДе рекомендуют гражданам выбирать оборудованные для массового отдыха у воды пляжи, где есть спасательные службы.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Беларуси купальный сезон начался с большого количества жертв: за прошлую неделю погибли 15 человек.
 
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