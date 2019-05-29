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За неделю в Беларуси утонули 15 человек
Источник материала: Tut.by
В Беларуси купальный сезон начался с большого количества жертв: за прошлую неделю погибли 15 человек.
За прошлую неделю, с 20 по 26 мая, в водоемах утонули 15 человек, в том числе трое детей. Об этом в эфире
Напомним, в Климовичском районе 26 мая
В ОСВОДе рекомендуют гражданам выбирать оборудованные для массового отдыха у воды пляжи, где есть спасательные службы.
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В Беларуси купальный сезон начался с большого количества жертв: за прошлую неделю погибли 15 человек.
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