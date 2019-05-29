Прогулочный катер перевернулся в Будапеште. На борту были десятки туристов

Источник материала: Tut.by

Семь человек погибли в результате опрокидывания прогулочного катера на Дунае в центре Будапешта. Об этом в четверг сообщило агентство MTI .



Фото: Reuters

По уточненным данным, на борту прогулочного катера «Русалка» находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. На данный момент спасатели вытащили из воды 14 человек, семь из них были госпитализированы с легкими травмами, еще семерых спасти не удалось.

Согласно данным агентства Reuters , число жертв может возрасти. Спасательные работы осложняются плохими погодными условиями. На месте поисковой операции сильное течение, которое могло унести людей далеко от первоначального расположения судна. В спасательной операции, по данным MTI, задействованы 96 сотрудников аварийно-спасательных служб Венгрии.

29 мая вечером на Дунае близ здания парламента Венгрии произошло столкновение двух прогулочных катеров. Один из них, на борту которого находились туристы из Южной Кореи, — 27-метровый катер «Русалка, он может вместить до 60 человек.



Фото: Reuters

По информации от Венгерской службы спасения, среди пострадавших преимущественно граждане восточноазиатских стран, преимущественно КНР. По данным агентства Reuters, на борту также были граждане Южной Кореи. Как сообщили в спасательной службе, столкновение двух прогулочных катеров произошло на Дунае возле парламента Венгрии. Спасательные работы осложняются плохими погодными условиями.