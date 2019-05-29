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Прогулочный катер перевернулся в Будапеште. На борту были десятки туристов

30.05.2019 06:21 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семь человек погибли в результате опрокидывания прогулочного катера на Дунае в центре Будапешта. Об этом в четверг сообщило агентство MTI.


Фото: Reuters

По уточненным данным, на борту прогулочного катера «Русалка» находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. На данный момент спасатели вытащили из воды 14 человек, семь из них были госпитализированы с легкими травмами, еще семерых спасти не удалось.

Согласно данным агентства Reuters, число жертв может возрасти. Спасательные работы осложняются плохими погодными условиями. На месте поисковой операции сильное течение, которое могло унести людей далеко от первоначального расположения судна. В спасательной операции, по данным MTI, задействованы 96 сотрудников аварийно-спасательных служб Венгрии.

29 мая вечером на Дунае близ здания парламента Венгрии произошло столкновение двух прогулочных катеров. Один из них, на борту которого находились туристы из Южной Кореи, — 27-метровый катер «Русалка, он может вместить до 60 человек.


Фото: Reuters

По информации от Венгерской службы спасения, среди пострадавших преимущественно граждане восточноазиатских стран, преимущественно КНР. По данным агентства Reuters, на борту также были граждане Южной Кореи. Как сообщили в спасательной службе, столкновение двух прогулочных катеров произошло на Дунае возле парламента Венгрии. Спасательные работы осложняются плохими погодными условиями.

 
 
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Как сообщили в спасательной службе, столкновение двух прогулочных катеров произошло на Дунае возле парламента Венгрии. Спасательные работы осложняются плохими...
 
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