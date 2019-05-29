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Владельца Тelegram-магазина по продаже наркотиков задержали в Борисове

30.05.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

В ходе проведенного обыска было обнаружено и изъято расфасованное по полиэтиленовым пакетам кристаллическое вещество белого цвета, являющееся особо опасным психотропным веществом альфа-PVP, общей массой 59,1 грамма. Также изъяты 3 таблетки экстази общей массой 1,01 грамма. Помимо прочего, в автомобиле находились различные приспособления для фасовки наркотических веществ: двое электронных весов, полимерные пакеты, изолента.

Как впоследствии выяснилось, машина задержанному не принадлежит: транспортное средство борисовчанин взял в аренду на несколько дней.

Реализовывал особо опасное психотропное вещество житель районного центра путем «закладок» в тайники через собственный интернет-магазин в Telegram. По предварительной информации, данной деятельностью задержанный занимался с января текущего года.

Установлено, что сбыт психотропов борисовчанин осуществлял на территории Борисова. Закладки им делались как и в лесном массиве города, так и вблизи многоквартирных жилых домов. Сейчас сотрудники милиции устанавливают канал поставки наркотиков, а также круг их возможных покупателей.

Житель Борисова помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь, санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. К слову, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

https://minobl.mvd.gov.by/ru/

 
 
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