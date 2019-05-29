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На китайском заводе в Светлогорске работник упал с семиметровой высоты

30.05.2019 12:28 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Светлогорском ЦКК работник упал с почти семиметровой высоты и поломал ноги. ЧП произошло еще 27 мая, позже о нем стало известно общественности.

— Работник Светлогорского ЦКК, проходя по территории цеха, выронил телефон — тот упал на металлическое покрытие технологического проема в полу. Чтобы достать телефон, он перелез через ограждение проема, стал на металлическое покрытие — и провалился вниз с высоты 6,8 метра, — рассказала TUT.BY официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

У мужчины — переломы обеих ног. Следственный комитет проводит проверку.

 
 
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У мужчины переломы обеих ног. Следственный комитет проводит проверку.
 
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