Парень разгромил подъезд многоэтажки в Витебске и пытался сжечь лифт. Теперь - «уголовка» и ущерб

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Максима Горького. Мужчина разбил в подъезде почтовые ящики и пытался поджечь лифт, сообщает милиция региона.

Оперативники установили, что дебош в подъезде устроил 21-летний водитель такси. В тот вечер молодой человек с приятелями приехал к знакомой, чтобы поговорить с ней.

Однако парень был пьян, и нормальной беседы с девушкой не получилось. Свою злость он выместил на всем, что попалось под руку: разбил почтовые ящики, хотел поджечь лифт, повредил в нем кнопки.

Ущерб составил почти 170 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.