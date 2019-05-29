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Парень разгромил подъезд многоэтажки в Витебске и пытался сжечь лифт. Теперь - «уголовка» и ущерб
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Максима Горького. Мужчина разбил в подъезде почтовые ящики и пытался поджечь лифт,
Оперативники установили, что дебош в подъезде устроил 21-летний водитель такси. В тот вечер молодой человек с приятелями приехал к знакомой, чтобы поговорить с ней.
Однако парень был пьян, и нормальной беседы с девушкой не получилось. Свою злость он выместил на всем, что попалось под руку: разбил почтовые ящики, хотел поджечь лифт, повредил в нем кнопки.
Ущерб составил почти 170 рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
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Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Максима Горького.
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