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Интернет-мошенник предлагал борисовчанам телефоны по «вкусной» цене

30.05.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Например, телефоны iPhone Х и iPhone 7 предлагалось приобрести по цене 1500 и 700 рублей соответственно. Также привлекательным являлся и тот момент, что гаджет можно купить в рассрочку.
Так называемый продавец «работал» сугубо по предоплате. Вне зависимости от модели телефона сумма предварительного платежа составляла 200 рублей. После поступления денег на счет продавец обещал выслать заветный смартфон, а покупателям предоставить возможность попользоваться им определенное время и в случае, если гаджет по каким-либо причинам не устраивает, – отправить его обратно продавцу, получив назад внесенную ранее предоплату. Именно это, по признанию самих заявителей, и подкупало их.
Вводил в заблуждение потенциальных покупателей и момент, когда продавец в знак своей добропорядочности сбрасывал фотографию якобы своего паспорта. Однако никто из потерпевших не обратил внимание на то, что документ недействительный: срок действия его истек еще в декабре 2018 года. Даже этот незначительный нюанс должен был насторожить покупателей и заставить отказаться от покупки.
Как впоследствии было установлено правоохранителями, человек, чьи паспортные данные использует злоумышленник, никакого отношения к продажам телефонов не имеет и ведет законопослушный образ жизни. Несколько лет назад мужчина сам по глупости переслал фото своего паспорта одному из продавцов, о чем сейчас, безусловно, жалеет.
И вот, имея персональные данные и фото паспорта Дмитрия, злоумышленник создал фальшивый аккаунт по продажам телефонов и в случае возникновения сомнений у потенциальных покупателей, сбрасывал копию паспорта и тем самым развеивал их.
Известно, что потерпевшие имеются не только в Борисове. В настоящий момент по аналогичным фактам в органы внутренних дел поступили сообщения от жителей Орши и Минска.
– Практически все продавцы имеют фотографии товаров, которые они продают. При этом они могут любезно общаться с вами посредством социальных сетей либо в различного рода мессенджерах – войти в доверие человека им не составляет труда. Многие мошенники работают по весьма известной схеме, требуя от покупателей внести предоплату. Как правило, псевдопродавцы сообщают покупателю номер банковского карт-счета, тот, в свою очередь, перечисляет денежные средства и начинает ждать товар… И на этом зачастую все заканчивается: после перечисления денег мошенник некоторое время придумывает причины, почему он до сих пор не отправил товар, а уже потом исчезает, – рассказал начальник отдела уголовного розыска криминальной милиции Борисовского РУВД подполковник милиции Валерий Лысенко.
В связи с этим сотрудники уголовного розыска Борисовского РУВД настоятельно рекомендуют гражданам быть предельно бдительными при осуществлении покупок через Интернет! В случае приобретения товара «бесконтактно», отдавайте предпочтение проверенным интернет-магазинам с реальными отзывами покупателей.
ГИОС Борисовского РУВД

 
Теги: Минск
 
 
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В Борисовское РУВД с частой периодичностью стали поступать заявления от граждан, «обжегшихся» на покупке дорогостоящих мобильных телефонов у некого Дмитрия П....
 
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