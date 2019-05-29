Женщина сбросила цветочный горшок на «Лексус», припаркованный у неё под окнами

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками Ленинского РОВД Бреста раскрыто хулиганство.



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В милицию с заявлением обратился брестчанин и сообщил, что неизвестный повредил в четырех местах его автомобиль «Лексус-LX570». Молодой человек пояснил, что машину припарковал за забором одного из домов города без нарушений правил дорожного движения. После этого ушел по личным делам, а вернувшись, обнаружил повреждения.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями было установлено, что хулиганство совершила местная жительница, 1956 г.р.

Как выяснилось, пенсионерке не понравилось месторасположение транспортного средства, и та решила устранить проблему своими методами.

Женщина взяла цветочный горшок и сбросила его из окна своей квартиры прямо на припаркованный «Лексус». Это увидел охранник находившегося рядом магазина и сделал правонарушительнице замечание. В ответ злоумышленница вышла на улицу, насобирала камней и начала бросать их в не полюбившуюся машину, на дальнейшие замечания не реагировала и вернулась домой.

По данному факту ОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ.