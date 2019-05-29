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Женщина сбросила цветочный горшок на «Лексус», припаркованный у неё под окнами

30.05.2019 21:00 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками Ленинского РОВД Бреста раскрыто хулиганство.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66674.php

Женщина сбросила цветочный горшок на «Лексус», припаркованный у неё под окнами

фото - иллюстрация

В милицию с заявлением обратился брестчанин и сообщил, что неизвестный повредил в четырех местах его автомобиль «Лексус-LX570». Молодой человек пояснил, что машину припарковал за забором одного из домов города без нарушений правил дорожного движения. После этого ушел по личным делам, а вернувшись, обнаружил повреждения.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями было установлено, что хулиганство совершила местная жительница, 1956 г.р.

Как выяснилось, пенсионерке не понравилось месторасположение транспортного средства, и та решила устранить проблему своими методами.

Женщина взяла цветочный горшок и сбросила его из окна своей квартиры прямо на припаркованный «Лексус». Это увидел охранник находившегося рядом магазина и сделал правонарушительнице замечание. В ответ злоумышленница вышла на улицу, насобирала камней и начала бросать их в не полюбившуюся машину, на дальнейшие замечания не реагировала и вернулась домой.

По данному факту ОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сотрудниками Ленинского РОВД Бреста раскрыто хулиганство. фото - иллюстрация В милицию с заявлением обратился брестчанин и сообщил, что неизвестный повредил...
 
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