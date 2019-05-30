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Бивни мамонта, которым не менее 10-ти тысяч лет, нелегально пытались вывезти из России в Беларусь
Источник материала: Tut.by
Бивни мамонта, возраст которых 10 тысяч лет нелегально пытались вывезти злоумышленники из России в Беларусь. Машина с ценным грузом была остановлена на автодороге Москва-Минск,
«На автодороге Москва-Минск полицейскими остановлен грузовой автомобиль, который следовал из Москвы в Республику Беларусь. В нем находилось более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами, возраст которых не менее 10 тысяч лет. По предварительной информации палеонтологические материалы были добыты в Якутии. Разрешительные документы Министерства культуры Российской Федерации на вывоз культурных ценностей, а также заключение аттестованного эксперта Министерства культуры о принадлежности бивней мамонта и их фрагментов к культурными ценностями у водителя отсутствовали», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Груз изъят и направлен на палеонтологическую судебную экспертизу. Согласно заключению, 2 бивня мамонта и 3 их фрагмента представляют особую культурную ценность, примерная стоимость которых превышает 650 тысяч рублей (21 тыс. белорусских рублей).
Возбуждено уголовное дело, организаторы преступления устанавливаются, информирует российское ведомство.
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Возбуждено уголовное дело, организаторы преступления устанавливаются, информирует российское ведомство.
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