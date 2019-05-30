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Оперативники борисовского угро по «горячим» следам установили злоумышленника, похитившего более 26 кубометров древесины

31.05.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратился лесничий ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» и сообщил, что в ночь из леса Велятичского лесничества похищено 10,4 м3 деловой древесины сосны и 16,2 м3 деловой древесины ели. Ущерб составил более 1000 рублей.

Установить личность злоумышленника правоохранителям удалось в дежурные сутки, при содействии работников лесохозяйственного учреждения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также опроса возможных очевидцев сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что «авантюру» провернул 30-летний житель соседней деревни.

Накануне мужчина присмотрел заготовленную древесину на промежуточном складе лесопункта и вернулся туда вновь, но уже подготовленным. В собственности у мужчины имеется КАМАЗ, оборудованный крано-манипуляторной установкой: загрузить и вывезти похищенное для него не составило особо труда. Да и по времени мужчина «справился» достаточно быстро: успел загрузить более 26 кубометров отборного леса в кратчайшие сроки.

Похищенное мужчина сразу же отвез на частную лесопилку, где без проблем и неудобных вопросов продал за цену, ниже рыночной.

По данному факту Борисовским РОСК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.

www.minobl.mvd.gov.by

 
 
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