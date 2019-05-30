Нырнул - и больше не появился. В Жлобинском районе утонул мужчина

Источник материала: Tut.by

В Жлобинском районе недалеко от деревни Круги утонул мужчина, сообщает «Правда Гомель».

Трагедия произошла 28 мая. Двое приятелей отдыхали и рыбачили у пожарного водоема. Один из них решил искупаться, нырнул — и больше на поверхности не появился. Товарищ побежал за помощью, но уже было поздно.

Тело 31-летнего мужчины нашли и подняли со дна водолазы только следующим утром. По предварительной информации, мужчины на берегу распивали спиртные напитки.