В Кормянском районе мужчина заправлял газонокосилку: получил ожоги и чуть не сжег дом

Источник материала: Tut.by

В Кормянском районе мужчина решил покосить траву возле дома — а в результате пришлось вызывать пожарных и скорую. Подробности сообщили в МЧС.





30 мая в деревне Высокая мужчина заправлял газонокосилку, произошла вспышка легковоспламеняющейся жидкости — и загорелось имущество на веранде. Огонь перекинулся на крышу.

Работники МЧС «отбили» дом от огня. А вот его хозяину потребовалась помощь врачей — с ожогами он в больнице.