|
В Кормянском районе мужчина заправлял газонокосилку: получил ожоги и чуть не сжег дом
Источник материала: Tut.by
В Кормянском районе мужчина решил покосить траву возле дома — а в результате пришлось вызывать пожарных и скорую. Подробности
30 мая в деревне Высокая мужчина заправлял газонокосилку, произошла вспышка легковоспламеняющейся жидкости — и загорелось имущество на веранде. Огонь перекинулся на крышу.
Работники МЧС «отбили» дом от огня. А вот его хозяину потребовалась помощь врачей — с ожогами он в больнице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кормянском районе мужчина решил покосить траву возле дома - а в результате пришлось вызывать пожврных и скорую.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)