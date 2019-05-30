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В Кормянском районе мужчина заправлял газонокосилку: получил ожоги и чуть не сжег дом

31.05.2019 12:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кормянском районе мужчина решил покосить траву возле дома — а в результате пришлось вызывать пожарных и скорую. Подробности сообщили в МЧС.


30 мая в деревне Высокая мужчина заправлял газонокосилку, произошла вспышка легковоспламеняющейся жидкости — и загорелось имущество на веранде. Огонь перекинулся на крышу.

Работники МЧС «отбили» дом от огня. А вот его хозяину потребовалась помощь врачей — с ожогами он в больнице.

 
 
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В Кормянском районе мужчина решил покосить траву возле дома - а в результате пришлось вызывать пожврных и скорую.
 
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