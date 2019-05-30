Кассир банка сообщила о недостаче денег. Оказалось - сама же их и присвоила

Источник материала: Виртуальный Брест

29 мая в Ленинский РОВД Бреста обратился руководитель брестского филиала одного из банков. Он пояснил, что 27 мая кассир банка сообщила, что при пересчете наличной валюты в кассе обнаружена недостача денег в сумме 11 000 евро.



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В результате самостоятельной проверки сотрудниками банка местонахождение пропавшей валюты установить не удалось, поэтому они обратились в милицию.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска и управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД было установлено, что сама заявившая о пропаже сотрудница, в течении нескольких недель осуществляла какие-то манипуляции с деньгами, закрывая их при этом от камер видеонаблюдения в помещениях банка.

В настоящее время подозреваемая находится в одном из лечебных учреждений Бреста.

При опросе муж подозреваемой сознался в том, что совместно с супругой они решили похитить денежные средства, которые планировали потратить на погашение кредитов, а также сообщил, что оставшуюся часть похищенного спрятал в гараже.

Брестским межрайонным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража, совершенная в особо крупном размере).

Часть похищенного (5 000 евро) изъята.