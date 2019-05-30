Источник материала: Кричевская жизнь

Филиал ГУ «Госэнергогазнадзор» по Могилевской области информирует:

Соблюдайте правила теплобезопасности.

В настоящее время человеку с его потребностями и техническим развитием невозможно обойтись без тепловой энергии. Однако неправильное использование тепловой энергии и несоблюдение правил техники безопасности на производстве, так и в быту может привести к тяжелым последствиям, а также нанести непоправимый вред здоровью человека.

Во избежание несчастных случаев нельзя приближаться к местам, огражденным для проведения работ в котлованах, тепловых камерах и траншеях, тем более спускаться в открытые тепловые камеры, колодцы и каналы, пересекать в необорудованных местах траншеи, где ведутся работы по прокладке либо ремонту тепловых сетей. Строго запрещается разрушать и снимать ограждения, предупредительные плакаты, знаки безопасности; перелезать за ограждения, становиться на барьеры, площадки, конструкции и перекрытия, не предназначенные для прохода и не имеющие специального ограждения и поручней. Для предотвращения опасной ситуации не следует ходить по трубопроводам тепловых сетей при надземной прокладке.

Опасность вызывают также порывы трубопроводов подземной прокладки, так как под асфальтом либо дёрном может образоваться промоина, заполненная горячей водой. Необходимо помнить, что температура горячей воды, проходящей по трубопроводам, может достигать ста пятидесяти градусов, а температура пара — трёхсот градусов. Попадание в такую яму может привести к трагическим последствиям.

При обнаружении промоин, осадки грунта в местах проведения раскопок, испытаний и ремонтных работ трубопроводов тепловых сетей, а также открытых люков, тепловых пунктов или поврежденных замков и дверей в них следует сообщить об этом в ближайшую диспетчерскую службу.

Тепловая энергия таит в себе опасность, с ней надо обращаться аккуратно.

Инспектор Кричевского межрайонного отделения С.Б.Головнев