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Брестчанина приговорили к 10 годам колонии за наркотики

31.05.2019 14:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Московского района Бреста вынес сегодня обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя о незаконном обороте марихуаны в крупном размере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66698.php

Брестчанина приговорили к 10 годам колонии за наркотики

Заместитель директора одного из частных предприятий города был задержан в январе этого года. По месту жительства мужчины правоохранители обнаружили более 1 кг марихуаны, которую он незаконно приобрел в Брестской области. Часть наркотического вещества он употребил сам, остальное хранил с целью сбыта.

Суд признал брестчанина виновным в незаконных с целью сбыта приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, то есть в совершении преступления по ч.3 ст.328 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет без конфискации имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Брест
 
 
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