В Березовском районе 19-летний рабочий упал с крыши

Источник материала: Tut.by

В Березовском районе 19-летний рабочий упал с высоты во время ремонта цеха, сообщает СК.



Фото: Следственный комитет

Утром 30 мая молодой человек занимался ремонтом здания на крыше. В процессе работы один из листов шифера лопнул, и мужчина упал на бетон с высоты более 4 метров. Пострадавшего медики доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Предварительно установлено, что рабочий не использовал никакие страховочные приспособления. Проводится проверка.