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В Березовском районе 19-летний рабочий упал с крыши
Источник материала: Tut.by
В Березовском районе 19-летний рабочий упал с высоты во время ремонта цеха,
Утром 30 мая молодой человек занимался ремонтом здания на крыше. В процессе работы один из листов шифера лопнул, и мужчина упал на бетон с высоты более 4 метров. Пострадавшего медики доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.
Предварительно установлено, что рабочий не использовал никакие страховочные приспособления. Проводится проверка.
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