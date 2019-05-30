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В ТРЦ «Варшавский» понарошку "горел" цех по изготовлению хлебобулочных изделий

31.05.2019 18:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Возгорание было лишь частью тренировочного тактико-специального учения Брестского городского гарнизона МЧС.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66709.php

В ТРЦ «Варшавский» понарошку "горел" цех по изготовлению хлебобулочных изделий

По задумке в результате короткого замыкания одной из печей произошло возгорание в помещении цеха хлебобулочных изделий, два работника получили ожоги, местонахождение двух работников неизвестно. На момент ЧС в помещении пекарни находилось 10 человек, двое самостоятельно не смогли покинули помещение. Администрация объекта среагировала моментально, была осуществлена эвакуация работников (отдельного цеха). Учебная тренировка, к слову, не доставила дискомфорта посетителям, они спокойно делали покупки. Впрочем, работа не остановилась и у сотрудников торгового центра, которых не много ни мало в смене в дневное время 350 человек.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66709.php

В ТРЦ «Варшавский» понарошку "горел" цех по изготовлению хлебобулочных изделий

На объекте прорабатывались алгоритмы действий по оповещению службы спасения, оповещению рабочего, дежурного персонала, руководства объекта, работников ДПД. Этот экзамен сотрудники торгового центра сдали на отлично.

Второй этап учений предполагал эвакуацию пострадавшего с крыши здания: по задумке, в ходе проведения работ по ремонту кровли здания один из рабочих оступился, упал на спину и потерял сознание. Эвакуация его без применения специальной техники была невозможна.

 
 
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  Возгорание было лишь частью тренировочного тактико-специального учения Брестского городского гарнизона МЧС. По задумке в результате короткого замыкания...
 
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