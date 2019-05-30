Источник материала: Виртуальный Брест

Возгорание было лишь частью тренировочного тактико-специального учения Брестского городского гарнизона МЧС .



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По задумке в результате короткого замыкания одной из печей произошло возгорание в помещении цеха хлебобулочных изделий, два работника получили ожоги, местонахождение двух работников неизвестно. На момент ЧС в помещении пекарни находилось 10 человек, двое самостоятельно не смогли покинули помещение. Администрация объекта среагировала моментально, была осуществлена эвакуация работников (отдельного цеха). Учебная тренировка, к слову, не доставила дискомфорта посетителям, они спокойно делали покупки. Впрочем, работа не остановилась и у сотрудников торгового центра, которых не много ни мало в смене в дневное время 350 человек.



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На объекте прорабатывались алгоритмы действий по оповещению службы спасения, оповещению рабочего, дежурного персонала, руководства объекта, работников ДПД. Этот экзамен сотрудники торгового центра сдали на отлично.

Второй этап учений предполагал эвакуацию пострадавшего с крыши здания: по задумке, в ходе проведения работ по ремонту кровли здания один из рабочих оступился, упал на спину и потерял сознание. Эвакуация его без применения специальной техники была невозможна.