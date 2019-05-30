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При заготовке сена житель Каменецкого района обнаружил патроны
31.05.2019 18:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В органы внутренних дел 30 мая обратился житель д.Паниквы Каменецкого района. Мужчина сообщил правоохранителям, что в хозяйственной постройке при складывании сена он случайно обнаружил магазин к автомату Калашникова с 25 патронами. Находка лежала на выступающей конструкции строения. Как боеприпасы оказались в хозяйственной постройке, мужчина не знает. Он пояснил, что ранее дом со строением принадлежал его родителям.
Татьяна Коток, официальный представитель управления
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В органы внутренних дел 30 мая обратился житель д.Паниквы Каменецкого района. Мужчина сообщил правоохранителям, что в хозяйственной постройке при складывании...
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