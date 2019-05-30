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При заготовке сена житель Каменецкого района обнаружил патроны

31.05.2019 18:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В органы внутренних дел 30 мая обратился житель д.Паниквы Каменецкого района. Мужчина сообщил правоохранителям, что в хозяйственной постройке при складывании сена он случайно обнаружил магазин к автомату Калашникова с 25 патронами. Находка лежала на выступающей конструкции строения. Как боеприпасы оказались в хозяйственной постройке, мужчина не знает. Он пояснил, что ранее дом со строением принадлежал его родителям.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66708.php

При заготовке сена житель Каменецкого района обнаружил патроны


Прибывшие по сообщению сельчанина правоохранители изъяли магазин с патронами. Для установления их пригодности для стрельбы специалисты Государственного комитета судебных экспертиз проведут баллистическую экспертизу.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66708.php

При заготовке сена житель Каменецкого района обнаружил патроны


Каменецким РОВД проводится проверка.

Татьяна Коток, официальный представитель управления
Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

 
 
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  В органы внутренних дел 30 мая обратился житель д.Паниквы Каменецкого района. Мужчина сообщил правоохранителям, что в хозяйственной постройке при складывании...
 
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