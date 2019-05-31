Интимные снимки молодой жительницы Пинского района попали в руки взломщика её аккаунта в соцсетях

Источник материала: Полесская правда



«В последнее время на территории Республики Беларусь, в том числе и на территории Пинского района наблюдается рост количества фактов совершений преступлений в социальных сетях» — отметил в беседе с корреспондентом pinsknews.by начальник Пинского РОВД Сергей Козак и рассказал, как в один из дней в Пинский РОВД обратилась девушка, с заявлением о том, что неизвестный человек взломал ее страничку в соцсети «ВКонтакте» и стал вымогать деньги под предлогом распространения в Интернете интимных фотографий и видеороликов девушки.

«В ходе проверки было установлено, что девушка неоднократно высылала собственные интимные фото и видеофайлы своему парню, которые хранила в скрытом альбоме своей странички «ВКонтакте», — рассказал подробности уголовного дела Сергей Козак. — Однажды, после взлома ее страницы злоумышленник требовал перечислить деньги на электронный кошелек, демонстрируя при этом в переписке весь имеющийся компрометирующий материал на нее».

По данному факту возбуждено уголовные дела по ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) и ст. 208 (вымогательство) УК Республики Беларусь.

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников следует придерживаться следующих правил:

создавать сложные пароли используя случайные цифры, буквы и символы;

не хранить на своей социальной странице компрометирующую информацию, после завладения которых, вам будут выдвигаться требования о переводе денежных средств на счет, указанный злоумышленником.

Уважаемые жители Пинского района будьте бдительны, чтобы не стать очередной жертвой преступления в сети Интернет!