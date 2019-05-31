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Интимные снимки молодой жительницы Пинского района попали в руки взломщика её аккаунта в соцсетях
01.06.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«В ходе проверки было установлено, что девушка неоднократно высылала собственные интимные фото и видеофайлы своему парню, которые хранила в скрытом альбоме своей странички «ВКонтакте», — рассказал подробности уголовного дела Сергей Козак. — Однажды, после взлома ее страницы злоумышленник требовал перечислить деньги на электронный кошелек, демонстрируя при этом в переписке весь имеющийся компрометирующий материал на нее».
По данному факту возбуждено уголовные дела по ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) и ст. 208 (вымогательство) УК Республики Беларусь.
Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников следует придерживаться следующих правил:
Уважаемые жители Пинского района будьте бдительны, чтобы не стать очередной жертвой преступления в сети Интернет!
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