В российском Дзержинске в цеху с авиабомбами произошли взрывы: 19 пострадавших

Источник материала: Tut.by

Один или несколько взрывов серьезно повредили цех по производству тротила оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в западной части города Дзержинск Нижегородской области. Пострадали 19 человек, сообщили российским агентствам в правительстве области.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В цеху начался пожар. В близлежащих домах выбиты стекла.

Источник «Интерфакса» сообщил, что в цехе, где произошел взрыв, производились авиабомбы. «В цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же», — сказал он.

«Что-то у нас в городе произошло!!! Такие два взрыва прогремели УЖАС! Друзья звонят спрашивают живы мы или уже нет», — написала в «Инстаграм» местная жительница.

ЧП случилось около 11.45 в субботу. Источник агентства РИА Новости уточнил, что имели место три взрыва, грянувших почти одновременно.

«Предварительная причина — нарушение технологического процесса», — заявил тот же источник.

«На данный момент существует угроза повторных взрывов», — пишет ТАСС со ссылкой на анонимного собеседника.

Власти города объявляют через громкоговорители, что «ситуация находится под контролем».

На месте ЧП работают пожарные. Туда же срочно выехал заместитель нижегородского губернатора Дмитрий Краснов.

В прошлом году на заводе в Дзержинске уже взрывались боеприпасы, тогда сообщали, что это были фугасные мины. По меньшей мере три человека в результате этого происшествия погибли.