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Парни водили девушек по питейным заведениям и не платили за заказы (и слава их настигла)

02.06.2019 06:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность граждан которые 22.05.2019 в нескольких питейных заведениях центральной части г.Бреста не оплатили за заказ.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66746.php

Парни водили девушек по питейным заведениям и не платили за заказы (и слава их настигла)

Контактные телефоны: дежурная часть 211720 (круглосуточно), 213412 (ОПОП №5). 8236590 (МТС - дежурная часть),


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66746.php

Парни водили девушек по питейным заведениям и не платили за заказы (и слава их настигла)

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Теги: Брест
 
 
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  ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность граждан которые 22.05.2019 в нескольких питейных заведениях центральной части г.Бреста не...
 
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