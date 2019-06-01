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Парни водили девушек по питейным заведениям и не платили за заказы (и слава их настигла)
02.06.2019 06:36 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность граждан которые 22.05.2019 в нескольких питейных заведениях центральной части г.Бреста не оплатили за заказ.
Контактные телефоны: дежурная часть 211720 (круглосуточно), 213412 (ОПОП №5). 8236590 (МТС - дежурная часть),
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