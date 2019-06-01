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Трех человек спасли на пожаре в Бресте по улице Советских Пограничников
02.06.2019 12:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сотрудники
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Возгорание произошло в квартире, расположенной в двухэтажном доме в Бресте, спасены три человека, сообщили в воскресенье в Брестском областном управлении
Пожар произошел в районе часа ночи в одном из многоквартирных домов на улице Советских Пограничников. Задымление было видно в квартире, расположенной на втором этаже. До прибытия спасателей хозяин жилища и гостивший у него мужчина покинули помещение самостоятельно, его жена и еще два человека находились внутри.
Сотрудники МЧС обнаружили в квартире и спасли трех человек: мужчину 1947 года рождения, женщину 1956 года рождения и жену хозяина 1947 года рождения.
"После осмотра бригадой скорой помощи хозяин, его жена и гости в госпитализации не нуждаются", - говорится в сообщении МЧС.
Пожар повредил мебель, внутреннюю отделку в помещении кухни, также закопчены стены и потолок в квартире.
Эвакуацию жильцов со второго этажа не проводили, так как отсутствовало задымление в квартирах. Причину пожара устанавливают специалисты.
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Сотрудники МЧС вывели из задымленной квартиры двух женщин и мужчину, в госпитализации они не нуждались. Возгорание произошло в квартире, расположенной в...
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