Трех человек спасли на пожаре в Бресте по улице Советских Пограничников

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники МЧС вывели из задымленной квартиры двух женщин и мужчину, в госпитализации они не нуждались.



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Возгорание произошло в квартире, расположенной в двухэтажном доме в Бресте, спасены три человека, сообщили в воскресенье в Брестском областном управлении МЧС .

Пожар произошел в районе часа ночи в одном из многоквартирных домов на улице Советских Пограничников. Задымление было видно в квартире, расположенной на втором этаже. До прибытия спасателей хозяин жилища и гостивший у него мужчина покинули помещение самостоятельно, его жена и еще два человека находились внутри.



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Сотрудники МЧС обнаружили в квартире и спасли трех человек: мужчину 1947 года рождения, женщину 1956 года рождения и жену хозяина 1947 года рождения.

"После осмотра бригадой скорой помощи хозяин, его жена и гости в госпитализации не нуждаются", - говорится в сообщении МЧС.

Пожар повредил мебель, внутреннюю отделку в помещении кухни, также закопчены стены и потолок в квартире.

Эвакуацию жильцов со второго этажа не проводили, так как отсутствовало задымление в квартирах. Причину пожара устанавливают специалисты.