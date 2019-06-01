Крыша обрушилась на музыкальном фестивале в Днепропетровской области: один человек погиб

Источник материала: Tut.by

От сильного ветра и шквального дождя обрушилась крыша сцены этно-рок-фестиваля Украины Kozak FEST в Днепропетровской области (Украина), в результате один человек погиб и двое пострадали, сообщает interfax.by .

«В результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя на месте проведения этно-рок-фестиваля Kozak Fest у села Жовтоолександровка была снесена крыша, частично повреждена сцена — вследствие чего погиб один человек и два человека пострадали: женщина получила перелом ноги у мужчины — перелом ступни», сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

По ее данным, «спасатели вытащили 53 легковых автомобиля и спасли 135 человек».

Этно-рок-фестиваль Kozak Fest отменил все мероприятия, которые были запланированы на воскресенье, 2 июня, из-за урагана, пронесшегося накануне по Днепропетровской области.

Музыкант Дмитрий Шуров на своей странице в Instagram написал, что в страшный ураган «на фестивале обрушилась крыша сцены» и «могут быть пострадавшие». Он добавил, что тысячи людей «пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя», «образуется хаос, падают деревья».