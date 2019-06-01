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Видео: в Березе мужчина висел на балконе пятого этажа и сорвался

02.06.2019 18:58 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Сегодня в нашем дворе компания начала бухать с утра. Чем это закончилось — на видео». 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66770.php

Видео: в Березе мужчина висел на балконе пятого этажа и сорвался

Житель города Береза Александр Кабанов опубликовал в своем Facebook жуткий ролик: мужчина свисает с балкона пятого этажа и через несколько секунд срывается. В больницу его увозили с многочисленными травмами в состоянии комы.

— Он упал на металлический парапет и бетонный вход в подвал, — рассказал автор видео Onliner. — Свидетелями падения стали соседи, все мы сразу начали звонить в скорую, милицию, на место немедленно приехал Следственный комитет. У мужчины были переломаны конечности, серьезная черепно-мозговая травма. Когда его увозили в больницу, он еще был жив, находился в коме. Но, вы знаете, я видел такие травмы, на мой взгляд, они несовместимы с жизнью. Хотя пьяные в таких случаях иногда выживают. После инцидента всю компанию задержали. Человек, который сорвался с пятого этажа, пришел к ним в гости. В этой квартире постоянно такие гости.

«В каждой новостройке есть социальное жилье. Люди, у которых много детей или дети-инвалиды, получают бесплатно квартиры. И наверное, это правильно — стимулировать рождаемость. Но... Но зачастую некоторые „социальные“ семьи становятся невыносимыми для проживания других соседей. Попойки, непонятные компании, [беспорядок] и мат с утра до вечера. И никто ничего не может им сделать. Милиция лишь пожимает плечами», — комментирует происходящее Александр у себя в Facebook.

В Березе следователи выясняют обстоятельства травмирования мужчины


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66770.php

Видео: в Березе мужчина висел на балконе пятого этажа и сорвался

Сегодня, 2 июня, примерно в 12 часов из окна балкона квартиры, расположенной на 5 этаже многоквартирного дома в г.Березе, выпал 35-летний мужчина. 

С полученными телесными повреждениями он госпитализирован в учреждение здравоохранения. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Установлено, что мужчина приехал в указанную квартиру к своему другу на день рождения, где они распивали спиртные напитки. Березовским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
 
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  «Сегодня в нашем дворе компания начала бухать с утра. Чем это закончилось — на видео». Житель города Береза Александр Кабанов опубликовал в своем Facebook жуткий...
 
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