ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Березе мужчина пришел к другу отмечать день рождения выпал из окна пятого этажа

02.06.2019 18:32 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Березе следователи выясняют обстоятельства травмирования мужчины, сообщает СК в  своем телеграм-канале


Фото: телеграм-канал СК

Сегодня, 2 июня, примерно в 12 часов из окна балкона квартиры, расположенной на 5 этаже многоквартирного дома в  Березе, выпал 35-летний мужчина. С полученными телесными повреждениями он госпитализирован в учреждение здравоохранения. Его состояние оценивается как тяжелое.

СК сообщает, что мужчина приехал в квартиру к своему другу на день рождения, они выпивали.

Березовским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи выясняют обстоятельства травмирования мужчины.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Сети появилось видео аварии с круизным лайнером и теплоходом в Венеции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика