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В Березе мужчина пришел к другу отмечать день рождения выпал из окна пятого этажа
Источник материала: Tut.by
В Березе следователи выясняют обстоятельства травмирования мужчины, сообщает СК в своем
Сегодня, 2 июня, примерно в 12 часов из окна балкона квартиры, расположенной на 5 этаже многоквартирного дома в Березе, выпал 35-летний мужчина. С полученными телесными повреждениями он госпитализирован в учреждение здравоохранения. Его состояние оценивается как тяжелое.
СК сообщает, что мужчина приехал в квартиру к своему другу на день рождения, они выпивали.
Березовским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Следователи выясняют обстоятельства травмирования мужчины.
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