В Березе мужчина пришел к другу отмечать день рождения выпал из окна пятого этажа

Источник материала: Tut.by

В Березе следователи выясняют обстоятельства травмирования мужчины, сообщает СК в своем телеграм-канале .



Фото: телеграм-канал СК

Сегодня, 2 июня, примерно в 12 часов из окна балкона квартиры, расположенной на 5 этаже многоквартирного дома в Березе, выпал 35-летний мужчина. С полученными телесными повреждениями он госпитализирован в учреждение здравоохранения. Его состояние оценивается как тяжелое.

СК сообщает, что мужчина приехал в квартиру к своему другу на день рождения, они выпивали.

Березовским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

