За один день на Гомельщине утонуло два человека

Источник материала: Tut.by

В Гомельской области в выходные утонуло два человека, сообщили TUT.BY в ОСВОДе.

Обе трагедии произошли 1 июня.

В Хойниках компания отдыхала на берегу водоема, люди купались. В какой-то момент приятели обнаружили, что одного из членов компании рядом нет. 43-летнего мужчину достали из воды, пытались оказывать помощь, но было уже поздно. Он утонул.

В этот же день поздно вечером в карьере на проспекту Космонавтов в Гомеле решила искупаться 41-летняя женщина — но в какой-то момент стала тонуть. Ее достал из воды прохожий, он же вызвал скорую. Медики констатировали смерть.