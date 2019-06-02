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За один день на Гомельщине утонуло два человека

03.06.2019 11:47 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельской области в выходные утонуло два человека, сообщили TUT.BY в ОСВОДе.

Обе трагедии произошли 1 июня.

В Хойниках компания отдыхала на берегу водоема, люди купались. В какой-то момент приятели обнаружили, что одного из членов компании рядом нет. 43-летнего мужчину достали из воды, пытались оказывать помощь, но было уже поздно. Он утонул.

В этот же день поздно вечером в карьере на проспекту Космонавтов в Гомеле решила искупаться 41-летняя женщина — но в какой-то момент стала тонуть. Ее достал из воды прохожий, он же вызвал скорую. Медики констатировали смерть.

 
Теги: Гомель
 
 
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