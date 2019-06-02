Соблюдать правила

Источник материала: Кричевская жизнь

Одним из любимых видов отдыха большинства граждан в летний сезон является проведение свободного времени на берегах водоемов и рек. Вместе с тем, вызывает озабоченность тот факт, что не все отдыхающие соблюдают правила поведения и меры безопасности на воде. По оперативным данным ОСВОД, с начала года по 20.05.2019 г. в Могилевской области от утоп-ления погибли 11 человек, в том числе у нас в районе – 1 человек.

Основными причинами гибели на воде можно назвать следующие. Во-первых, алкоголь. Человеку в состоянии алкогольного опьянения, даже при незначительном употреблении алкогольных напитков, как говорится, «море по колено». В состоянии «навеселе» проявляется особый интерес к плаванию, зачастую на длинные дистанции. Употребивший алкоголь человек уже не способен адекватно оценить свои силы и, как результат, может погибнуть при утоплении.

Во-вторых, нарушение правил безопасного поведения на воде. Согласно законодательству Республики Беларусь, отдыхающим запрещается купаться в запрещенных для купания местах рек, озер, водохранилищ, прудов и иных водоемов; распивать на пляже спиртные напитки; заплывать за буи и другие знаки, обозначающие зоны купания; взбираться на технические и предупредительные знаки, буи и прочие предметы; прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, других сооружений, не приспособленных для этих целей; плавать на досках, лежаках, бревнах, автокамерах, надувных матрацах; организовывать игры в воде, связанные с нырянием и захватом купающегося, а также совершать другие действия, которые могут стать причиной несчастного случая; оставлять малолетних детей без присмотра.

Также следует обращать внимание на запрещающие надписи – «Купаться запрещено», «Опасно», при наличии которых купаться не только запрещено, но и небезопасно для жизни и здоровья.

Необходимо напомнить, что законом предусмотрена ответственность за нарушение этих правил. Так, в соответствии со ст. 23.63 КоАП Республики Беларусь, купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что берега рек, водоемов, озер являются общественным местом, и распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в таких местах либо появление там в состоянии алкогольного опьянения влечет административную ответственность по ст. 17.3 КоАП Респуб-лики Беларусь в виде штрафа до 15 базовых величин либо административный арест.

В целях неукоснительного соб-людения требований законодательства и профилактики гибели людей на водах правоохранительными органами и другими заинтересованными службами района в купальном сезоне 2019 года будет уделяться особое внимание соблюдению общественного порядка в зонах массового отдыха населения на водных объектах на территории района.

Неукоснительное соблюдение простых и очевидных правил безопасного поведения на воде поможет вам и вашим детям сохранить жизнь и здоровье.

Е. Еремин,

помощник прокурора

района юрист 2 класса.