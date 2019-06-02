Под Пинском пьяный житель Парохонска за рулём «Шевроле» вылетел в кювет

Источник материала: Полесская правда



По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома: 2 июня около 6 часов утра 21-летний житель аг. Парохонск, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,47 промилле), управлял автомобилем «Шевроле». Двигаясь со стороны аг. Молотковичи в направлении Пинска, водитель не справился с управлением автомобиля и съехал в левый по ходу движения кювет. В результате опрокидывания 25-летняя пинчанка, пассажир автомобиля, получила телесные повреждения.