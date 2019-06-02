В Браславском районе нашли тело пограничника-контрактника

Источник материала: Tut.by

В Браславском районе 3 июня обнаружено тело военнослужащего-контрактника без признаков жизни, сообщает Полоцкий погранотряд.

Старшему прапорщику было 40 лет. Он проходил службу по контракту в одном из подразделений Полоцкого пограничного отряда.

Тело пограничника нашли сегодня в 10 часов утра. Есть ли на теле повреждения, в погранотряде не уточнили.

На месте происшествия работают оперативная группа Госпогранкомитета, Полоцкого погранотряда, милиция. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.