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В Браславском районе нашли тело пограничника-контрактника
Источник материала: Tut.by
В Браславском районе 3 июня обнаружено тело военнослужащего-контрактника без признаков жизни,
Старшему прапорщику было 40 лет. Он проходил службу по контракту в одном из подразделений Полоцкого пограничного отряда.
Тело пограничника нашли сегодня в 10 часов утра. Есть ли на теле повреждения, в погранотряде не уточнили.
На месте происшествия работают оперативная группа Госпогранкомитета, Полоцкого погранотряда, милиция. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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Тело пограничника нашли сегодня в 10 часов утра. Где оно находилось, есть ли на теле раны, в погранотряде TUT.BY не уточнили.
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