Не связано со службой. В Слониме солдат-контрактник покончил с собой

Источник материала: Tut.by

Информация о том, что в Слониме в 11-ой механизированной бригаде повесился военнослужащий-контрактник, появилась в Telegram-канале NEXTA. Там сообщалось, что мужчина был откомандирован на парад в Минск. Его отпустили на выходные домой. В Министерстве обороны случай подтверждают, но говорят, что причины суицида не связаны с прохождением военной службы. Все произошло 1 июня.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

— Военным ведомством совместно с компетентными органами уже изучены обстоятельства суицида военнослужащего, проходившего службу по контракту в одной из частей слонимского гарнизона. Причины поступка, совершенного во внеслужебное время, абсолютно не связаны с прохождением службы и обусловлены личными обстоятельствами, — рассказал пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров.

Военнослужащий характеризовался положительно и добросовестно выполнял должностные обязанности.

В декабре 2013 году в 11-й отдельной механизированной бригаде в Слониме было обнаружено тело 20-летнего военнослужащего. Исходя из опроса командования и сослуживцев, а также переписки из изъятого мобильного телефона, Следственный комитет определил основную версию — самоубийство по личным мотивам.

А в сентябре 2018 года в каптерке военной части нашли тело рядового 20-летнего Александра Орлова. Солдат повесился. Он служил в войсковой части № 33933 в Слониме. Служить ему оставалось девять месяцев. Александр жил в деревне Красное Кореличского района. Министерство обороны сообщило, что причиной суицида стали личные обстоятельства, не связанные с военной службой . Однако прокуратура вернула в СК для новой проверки материалы о смерти солдата-срочника