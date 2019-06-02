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Не связано со службой. В Слониме солдат-контрактник покончил с собой
Источник материала: Tut.by
Информация о том, что в Слониме в 11-ой механизированной бригаде повесился военнослужащий-контрактник,
— Военным ведомством совместно с компетентными органами уже изучены обстоятельства суицида военнослужащего, проходившего службу по контракту в одной из частей слонимского гарнизона. Причины поступка, совершенного во внеслужебное время, абсолютно не связаны с прохождением службы и обусловлены личными обстоятельствами, — рассказал пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров.
Военнослужащий характеризовался положительно и добросовестно выполнял должностные обязанности.
В декабре 2013 году в 11-й отдельной механизированной бригаде в Слониме
А в сентябре 2018 года в каптерке военной части нашли тело рядового 20-летнего Александра Орлова. Солдат повесился. Он служил в войсковой части № 33933 в Слониме. Служить ему оставалось девять месяцев. Александр жил в деревне Красное Кореличского района. Министерство обороны сообщило, что причиной суицида стали личные обстоятельства,
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Все произошло 1 июня.
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