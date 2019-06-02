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В гостинице "Эрмитаж" в Бресте кто-то учуял запах дыма, и вот что было дальше...

03.06.2019 18:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

03.06.2019 около 17.00 в службу спасения поступило сообщение о запахе дыма на втором этаже гостиницы "Эрмитаж".

В гостинице "Эрмитаж" в Бресте кто-то учуял запах дыма, и вот что было дальше...

На объект была направлена пожарная техника. Администрация гостиницы предприняла меры по эвакуации проживающих гостей до приезда огнеборцев.

В гостинице "Эрмитаж" в Бресте кто-то учуял запах дыма, и вот что было дальше... В гостинице "Эрмитаж" в Бресте кто-то учуял запах дыма, и вот что было дальше...

К делу подключились прибывшие на место спасатели Брестского ГОЧС. Пожарными было обследовано всё здание. Угроза возникновения пожара не была обнаружена.

В гостинице "Эрмитаж" в Бресте кто-то учуял запах дыма, и вот что было дальше... В гостинице "Эрмитаж" в Бресте кто-то учуял запах дыма, и вот что было дальше...

В гостинице на момент предполагаемого ЧС проживало более десяти гостей. С персоналом проведена разъяснительная беседа работниками МЧС на предмет предупреждения возгорания, а также действиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 
 
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  03.06.2019 около 17.00 в службу спасения поступило сообщение о запахе дыма на втором этаже гостиницы "Эрмитаж". На объект была направлена пожарная техника....
 
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