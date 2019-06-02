Источник материала: Виртуальный Брест

03.06.2019 около 17.00 в службу спасения поступило сообщение о запахе дыма на втором этаже гостиницы "Эрмитаж".





На объект была направлена пожарная техника. Администрация гостиницы предприняла меры по эвакуации проживающих гостей до приезда огнеборцев.

К делу подключились прибывшие на место спасатели Брестского ГОЧС. Пожарными было обследовано всё здание. Угроза возникновения пожара не была обнаружена.

В гостинице на момент предполагаемого ЧС проживало более десяти гостей. С персоналом проведена разъяснительная беседа работниками МЧС на предмет предупреждения возгорания, а также действиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций.