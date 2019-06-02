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В гостинице "Эрмитаж" в Бресте кто-то учуял запах дыма, и вот что было дальше...
03.06.2019 18:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
03.06.2019 около 17.00 в службу спасения поступило сообщение о запахе дыма на втором этаже гостиницы "Эрмитаж".
На объект была направлена пожарная техника. Администрация гостиницы предприняла меры по эвакуации проживающих гостей до приезда огнеборцев.
К делу подключились прибывшие на место спасатели Брестского ГОЧС. Пожарными было обследовано всё здание. Угроза возникновения пожара не была обнаружена.
В гостинице на момент предполагаемого ЧС проживало более десяти гостей. С персоналом проведена разъяснительная беседа работниками
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03.06.2019 около 17.00 в службу спасения поступило сообщение о запахе дыма на втором этаже гостиницы "Эрмитаж". На объект была направлена пожарная техника....
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