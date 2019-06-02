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Мужчина предложил даме руку и сердце, а забрал сумки с продуктами и кошельком

03.06.2019 20:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками уголовного розыска Брестского ОВДТ раскрыта кража.

Мужчина предложил даме руку и сердце, а забрал сумки с продуктами и кошельком

фото - иллюстрация

В милицию с заявлением обратилась брестчанка Ш., 1980 г.р., и сообщила, что на перроне железнодорожного вокзала «Брест-Центральный» у нее похитили пакет с продуктами питания, мобильным телефоном и кошельком, причинив ущерб на общую сумму более 300 белорусских рублей.

Выяснилось, что женщина в этот день встретилась в городе с молодым человеком Ю., который в ходе общения предложил потерпевшей познакомиться с его родителями и жить вместе у него в Малоритском районе. Пара отметила это дело с алкоголем, после чего направилась в магазин, где Ш. купила необходимый, по ее мнению, набор для знакомства. Затем «влюбленные» пошли на вокзал, где Ю. предложил «даме сердца» поднести сумки, но ускорил шаг и скрылся в обратном направлении.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями с использованием записей с камер видеонаблюдения установлено местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее судимый житель Лидского района Гродненской области, 1993 г.р.

Мужчина приехал в Брест по личным вопросам, где на продуктовом рынке познакомился с женщиной, которая покупала овощи. Представившись, похититель намеренно назвал ложное свое место жительства, так как уже планировал совершить противоправные действия. Находящийся в сумке мобильный телефон Ю. успел продать своему приятелю из Каменецкого района, после чего автостопом добрался в Лидский район, где и был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК РБ.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  Сотрудниками уголовного розыска Брестского ОВДТ раскрыта кража. фото - иллюстрация В милицию с заявлением обратилась брестчанка Ш., 1980 г.р., и сообщила, что на...
 
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