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На берегу реки Березины обнаружили чьи-то внутренности: обстоятельства выясняются

04.06.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

За разъяснениями ситуации корреспондент "А" обратился к Дмитрию Храпкову, начальнику Борисовской спасательной станции ОСВОД.
⁃ Вблизи пешеходного моста отдыхающие вчера на самом деле обнаружили чьи-то внутренности. Приехавшие по вызову сотрудники Борисовского РУВД зафиксировали данный факт. Чьи это остатки и как они сюда попали сказать пока сложно, обстоятельства выясняются, - рассказал специалист.
Судя по фото очевидцев,скорее всего в речной воде плавали внутренности парнокопытного животного либо крупного рогатого скота.

 
 
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На противоположном от центрального пляжа берегу в не предназначенной для купания зоне обнаружили чьи-то внутренности.
 
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