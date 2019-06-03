На берегу реки Березины обнаружили чьи-то внутренности: обстоятельства выясняются

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За разъяснениями ситуации корреспондент "А" обратился к Дмитрию Храпкову, начальнику Борисовской спасательной станции ОСВОД.

⁃ Вблизи пешеходного моста отдыхающие вчера на самом деле обнаружили чьи-то внутренности. Приехавшие по вызову сотрудники Борисовского РУВД зафиксировали данный факт. Чьи это остатки и как они сюда попали сказать пока сложно, обстоятельства выясняются, - рассказал специалист.

Судя по фото очевидцев,скорее всего в речной воде плавали внутренности парнокопытного животного либо крупного рогатого скота.