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В офисе предприятия в Новополоцке кто-то покурил - пришлось эвакуировать 20 человек с пожара

04.06.2019 10:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожар произошел днем 3 июня на втором этаже административно-бытового корпуса ОАО «Трест № 16» на улице Промышленной в Новополоцке. Эвакуировали 20 человек, сообщает МЧС.


Возгорание произошло в неиспользуемом кабинете бухгалтерии на втором этаже.

До приезда сотрудников МЧС 25 человек покинули здание сами, и еще 20 эвакуировали спасатели по лестницам.

Происшествие на работу предприятия не повлияло, пострадавших нет.

Пожар быстро потушили, но в кабинете поврежден пол и закопчены стены.

Одна из версий пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Виновного устанавливают.

 
 
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Пожар произошел днем 3 июня на втором этаже административно-бытового корпуса ОАО «Трест № 16» на улице Промышленной в Новополоцке.
 
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