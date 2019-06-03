В офисе предприятия в Новополоцке кто-то покурил - пришлось эвакуировать 20 человек с пожара

Источник материала: Tut.by

Пожар произошел днем 3 июня на втором этаже административно-бытового корпуса ОАО «Трест № 16» на улице Промышленной в Новополоцке. Эвакуировали 20 человек, сообщает МЧС.





Возгорание произошло в неиспользуемом кабинете бухгалтерии на втором этаже.

До приезда сотрудников МЧС 25 человек покинули здание сами, и еще 20 эвакуировали спасатели по лестницам.

Происшествие на работу предприятия не повлияло, пострадавших нет.

Пожар быстро потушили, но в кабинете поврежден пол и закопчены стены.

Одна из версий пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Виновного устанавливают.