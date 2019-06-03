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В офисе предприятия в Новополоцке кто-то покурил - пришлось эвакуировать 20 человек с пожара
Источник материала: Tut.by
Пожар произошел днем 3 июня на втором этаже административно-бытового корпуса ОАО «Трест № 16» на улице Промышленной в Новополоцке. Эвакуировали 20 человек,
Возгорание произошло в неиспользуемом кабинете бухгалтерии на втором этаже.
До приезда сотрудников МЧС 25 человек покинули здание сами, и еще 20 эвакуировали спасатели по лестницам.
Происшествие на работу предприятия не повлияло, пострадавших нет.
Пожар быстро потушили, но в кабинете поврежден пол и закопчены стены.
Одна из версий пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Виновного устанавливают.
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Пожар произошел днем 3 июня на втором этаже административно-бытового корпуса ОАО «Трест № 16» на улице Промышленной в Новополоцке.
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