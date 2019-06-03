В Бресте спасатели ликвидировали пожар в производственном цеху

Источник материала: Виртуальный Брест

04.06.2019 года в 07-53 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о пожаре в цеху УП по адресу: г. Брест, ул. Ковельская.





По прибытии спасателей к месту вызова в 07-57 установлено, что происходит горение на первом этаже двухэтажного здания в цеху (размерами 8х15м) по производству пластмассовых деталей, до прибытия подразделений МЧС 12 работников вышли из здания самостоятельно.

Здание двухэтажное, кирпичное, размерами 26х15 м, 1993 года постройки. На первом этаже расположен литейный цех по производству пластмассовых деталей, оборудованный пресс-станками (7 штук). На втором расположены рабочие кабинеты по сборке удлинителей. График работы: ежедневно с 08-00 до 18-00 (кроме субботы и воскресенья).





Пожар ликвидирован в 08-08. Огнем повреждены два литейных станка (2004 и 1990 гг.в.), закопчены окна, стены и потолок литейного цеха. Технологический процесс приостановлен на время ремонтных работ. Пострадавших нет.





Причина пожара устанавливается.