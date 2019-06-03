ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте спасатели ликвидировали пожар в производственном цеху

04.06.2019 13:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

04.06.2019 года в 07-53 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о пожаре в цеху УП по адресу: г. Брест, ул. Ковельская.

В Бресте спасатели ликвидировали пожар в производственном цеху

По прибытии спасателей к месту вызова в 07-57 установлено, что происходит горение на первом этаже двухэтажного здания в цеху (размерами 8х15м) по производству пластмассовых деталей, до прибытия подразделений МЧС 12 работников вышли из здания самостоятельно.

Здание двухэтажное, кирпичное, размерами 26х15 м, 1993 года постройки. На первом этаже расположен литейный цех по производству пластмассовых деталей, оборудованный пресс-станками (7 штук). На втором расположены рабочие кабинеты по сборке удлинителей. График работы: ежедневно с 08-00 до 18-00 (кроме субботы и воскресенья).

В Бресте спасатели ликвидировали пожар в производственном цеху

Пожар ликвидирован в 08-08. Огнем повреждены два литейных станка (2004 и 1990 гг.в.), закопчены окна, стены и потолок литейного цеха. Технологический процесс приостановлен на время ремонтных работ. Пострадавших нет.

В Бресте спасатели ликвидировали пожар в производственном цеху

Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  04.06.2019 года в 07-53 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о пожаре в цеху УП по адресу: г. Брест, ул. Ковельская. По прибытии спасателей к месту вызова в 07-57...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
На территории «Нафтана» с высоты упал рабочий-подрядчик. Это второй случай за два месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика