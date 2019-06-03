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Информация по результам расследования КБ-405 Гомельский ДСК

04.06.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

В ходе выполнения работ по проверке исправности башенного крана на строительном объекте перед началом смены машинистом крана был произведен подъем стрелы до упора в монтажную стойку. При этом произошли местные деформации верхнего пояса стрелы крана.
Не убедившись в отсутствии повреждений стрелы крана машинист продолжил манипуляции по проверке работы механизмов и исправности приборов безопасности крана. При подъеме контрольного груза (загрузка крана по данным расшифровки информации с регистратора параметров работы крана составила 82%) произошла деформация корневой и следующей за корневой секций стрелы с изгибом и частичным разрушением металлоконструкций указанных секций.

Материалы расследования инцидента свидетельствуют, что организация надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов и содержания их в исправном состоянии в ОАО «Гомельский ДСК» осуществляется не на должном уровне. Установлено, что в организации не разработан локальный(ые) правовой(ые) акт(ы) для машиниста башенного крана, регулирующий его права, обязанности и ответственность, а также порядок действий при осмотре и проверке исправности крана перед началом работ и в других необходимых случаях.

Справочно.

Извлечения из пункта 338 Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 22.12.2018 № 66:

Для обеспечения безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов в субъекте промышленной безопасности выполняются следующие мероприятия:

разрабатываются в соответствии с настоящими Правилами
и требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителя грузоподъемных кранов, технических устройств инструкции для лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию, и инструкции
по безопасному ведению работ (инструкции по эксплуатации)
для работников, имеющих рабочую профессию, журналы, технологическая документация, проекты производства работ грузоподъемными кранами, схемы строповки, складирования грузов и другие регламенты
по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

Основными неисправностями, приведшими к инциденту, явились: неисправность концевого выключателя ограничения подъема стрелы, не поступление на исполнительный орган управляющего сигнала ограничителя нагрузки крана (ОНК) на отключение привода механизма подъема стрелы, ОНК был настроен некорректно.

Проверка исправности башенного крана ответственными лицами проводилась формально, допускались случаи внесения фальсифицированных записей в эксплуатационные документы в части проведения регламентных работ по обслуживанию и наладке башенного крана и приборов безопасности.

В соответствии с задачами и функциями, возложенными на Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности (далее - Госпромнадзор) по информированию и разъяснительной работе, в целях профилактики и недопущения аналогичных происшествий, организации на должном уровне профилактической работы по предупреждению аварийности и травматизма предлагаем:

довести до сведения владельцев грузоподъемных кранов (а также организаций, использующих такие краны) информацию о происшедшем инциденте;

предложить руководителям организаций, в которых эксплуатируются грузоподъемные краны, организовать:

информирование ответственных специалистов и обслуживающего грузоподъемные краны персонала о причинах и последствиях происшедшего инцидента;

внеочередные проверки исправности и корректной работы приборов и устройств безопасности с отражением результатов в эксплуатационной документации организации;

анализ наличия локальных правовых актов субъектов промышленной безопасности, предназначенных для обеспечения безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, а также полноты и правильности содержащихся
в них положений, их соответствие требованиям промышленной безопасности и указаниям эксплуатационных документов изготовителей грузоподъемных кранов, и при необходимости их актуализацию.

Вед. государственный инспектор М.В. Гончарик Минского областного управления

 
 
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Информация об инциденте произошедшим 21.02.2019 на строительном объекте в г. Гомеле с башенным краном КБ-405-1А, принадлежащим ОАО «Гомельский ДСК».
 
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