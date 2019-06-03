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Убийство новорожденного ребенка в Бресте: 28-летней матери предъявлено обвинение

04.06.2019 15:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как сообщалось ранее, 15 мая 2019 года в Московский РОВД г. Бреста поступило сообщение из учреждения здравоохранения о том, что 10 мая была выписана 28-летняя женщина, родившая 17 марта дочь, и что местонахождение ребенка неизвестно.

Убийство новорожденного ребенка в Бресте: 28-летней матери предъявлено обвинение

С учетом пояснений женщины, слушательницы курсов одного из вузов областного центра, следственно-оперативная группа с привлечением водолазов ОСВОД осуществляла осмотр части водоема и береговой линии в областном центре. Данную работу координировало руководство УСК по Брестской области. Сотрудниками уголовного розыска Московского РОВД на берегу водоема было обнаружено тело ребенка, завернутое в простынь.

В ходе осмотра видимых телесных повреждений обнаружено не было. С целью установления причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза, проведение которой поручено экспертам УГКСЭ по Брестской области. 

Убийство новорожденного ребенка в Бресте: 28-летней матери предъявлено обвинение

С учетом данных, полученных в результате проведения следственных действий, женщине предъявлено обвинение по п. 2 ч. 2 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
Теги: Брест
 
 
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  Как сообщалось ранее, 15 мая 2019 года в Московский РОВД г. Бреста поступило сообщение из учреждения здравоохранения о том, что 10 мая была выписана 28-летняя женщина,...
 
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