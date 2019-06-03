Украинские пограничники задержали белоруса, который вез оборудование для вертолетов

Источник материала: Tut.by

Украинские пограничники нашли в автомобиле у въезжающего в страну 30-летнего белоруса оборудование к вертолетам. По данному факту начата проверка, сообщает пресс-служба ведомства.





В пункте пропуска «Вильча» на белорусско-украинской границе в машине Chrysler под управлением белоруса нашли предметы «вероятно, двойного использования».

Как потом выяснилось, среди личных вещей находились комплектующие к вертолетам различных модификаций и даже аварийный самописец (так называемый «черный ящик»).

«В дальнейшем при осмотре иномарки стражами границы выявлено 23 инструкции по техническому обслуживанию и эксплуатации указанных изделий», — говорят в Государственной погранслужбе Украины.









Об этом случае уже проинформированы правоохранительные органы. Продолжается проверка.